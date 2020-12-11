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Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру. Видео

Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Скелетонистка Кэти Танненбаум, представляющая Американские Виргинские острова, врезалась в швабру во время заезда на Кубке мира в Инсбруке (Австрия). Инвентарь забыл убрать кто-то из уборщиков, и швабра, лежавшая поперёк ледового жёлоба, преграждала путь спортсменке. Первая попытка проходила в условиях сильного ветра, который постоянно задувал снег в жёлоб. Организаторы старались создать одинаковые условия для всех участниц, но в итоге разрешили спортсменке спуск раньше, чем уборщик забрал инвентарь.

Спортсменка сбила швабру и смогла доехать до финиша, не получив серьёзных повреждений. Но организаторы решили аннулировать результаты первой попытки, назвав в качестве причины неравные условия для участниц.

Победительница определялась по единственной — второй — попытке, и этой победительницей стала россиянка Елена Никитина.

Видео можно посмотреть на канале IBSF Bobsleigh & Skeleton в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

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