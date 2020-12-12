«Спортсмены хотят соревноваться». Сборная Финляндии подтвердила участие в «Тур де Ски»
Сборная Финляндии по лыжным гонкам примет участие в многодневке «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января 2021 года на трёх трассах в Швейцарии и Италии, сообщил главный тренер команды Теэму Пасанен.
«Спортсмены хотят соревноваться, и мы подготовили очень чёткие инструкции по безопасности для команды. Кроме того, мы организовали логистику во время тура таким образом, чтобы максимально избегать встреч с людьми за пределами нашей команды", — цитирует Пасанена Ilta-Sanomat.
Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на «Тур де Ски». Команды Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с оставшихся в 2020 году этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
Сборная Швеции официально подтвердила участие в «Тур де Ски»
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