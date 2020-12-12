Наталья Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Американка Роси Бреннен стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария). Словенка Анамария Лампич завоевала серебро. Россиянка Наталья Непряева финишировала третьей.
Россиянка Татьяна Сорина не сумела выйти в финал, став пятой в полуфинальном забеге. В другом, более медленном, полуфинале третье место заняла Юлия Ступак, а Христина Мацокина стала шестой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль
1. Роси Бреннен (США) – 2.37,36
2. Анамария Лампич (Словения) – отставание 0,28.
3. Наталья Непряева (Россия) – +0,49
4. Надине Фендрих (Швейцария) – +0,43
5. Софи Колдуэлл (США) – +6,53
6. Эва Уревц (Словения) — +15,58.
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