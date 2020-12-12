Наталья Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Американка Роси Бреннен стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария). Словенка Анамария Лампич завоевала серебро. Россиянка Наталья Непряева финишировала третьей.

Россиянка Татьяна Сорина не сумела выйти в финал, став пятой в полуфинальном забеге. В другом, более медленном, полуфинале третье место заняла Юлия Ступак, а Христина Мацокина стала шестой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Давос, Швейцария

Женщины. Спринт. Свободный стиль

1. Роси Бреннен (США) – 2.37,36

2. Анамария Лампич (Словения) – отставание 0,28.

3. Наталья Непряева (Россия) – +0,49

4. Надине Фендрих (Швейцария) – +0,43

5. Софи Колдуэлл (США) – +6,53

6. Эва Уревц (Словения) — +15,58.