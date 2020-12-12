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Большунов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Ретивых – четвёртый

Большунов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Ретивых – четвёртый
Другие / Лыжный спорт 0

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино победил в мужском спринте свободным стилем на втором этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Александр Большунов стал вторым. Третьим к финишу пришёл британец Эндрю Янг. Глеб Ретивых финишировал четвёртым.

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2:17.70
2. Александр Большунов (Россия) – отставание 2,10
3. Эндрю Янг (Великобритания) — +3,63
4. Глеб Ретивых (Россия) – +5,11
5. Ришар Жуве (Франция) – +9,74
6. Валерио Гронд (Швейцария) – 17,65

На минувшей неделе стало известно, что этап Кубка мира в Давосе пропустят сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, россиянин Александр Большунов занимает второе место. У женщин на первом месте — норвежка Терезе Йохауг, на втором — россиянка Татьяна Сорина.

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