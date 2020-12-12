Российский лыжник Александр Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира после спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Давосе. Большунов обошёл норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе со своей национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021. Третьим пока остаётся норвежец Эмиль Иверсен.

Из россиян в топ-10 входят Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, на одиннадцатом месте — Евгений Белов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 337.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219…

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 134.

10. Алексей Червоткин (Россия) – 131.

11. Евгений Белов (Россия) – 131.