Лыжник Александр Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира после спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Давосе. Большунов обошёл норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе со своей национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021. Третьим пока остаётся норвежец Эмиль Иверсен.
Из россиян в топ-10 входят Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, на одиннадцатом месте — Евгений Белов.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 337.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219…
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 134.
10. Алексей Червоткин (Россия) – 131.
11. Евгений Белов (Россия) – 131.
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