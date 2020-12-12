Непряева и Сорина — в топ-5 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира, несмотря на пропуск этапа в Давосе. Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина. На третьем месте — американка Роси Бреннен, ставшая победительницей спринтерской гонки на этапе в Швейцарии. Бронзовый призёр спринта россиянка Наталья Непряева поднялась на пятое место.

Напомним, кроме норвежских лыжниц, которые пропускают все этапы Кубка мира до чемпионата мира – 2021, в гонках в Давосе не принимают участия шведские и финские спортсменки.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.

2. Татьяна Сорина (Россия) – 278.

3. Роси Бреннен (США) – 277.

4. Эбба Андерсон (Швеция) – 203.

5. Наталья Непряева (Россия) – 189.

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 188.