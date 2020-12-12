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Непряева и Сорина — в топ-5 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Непряева и Сорина — в топ-5 общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира, несмотря на пропуск этапа в Давосе. Второе место занимает россиянка Татьяна Сорина. На третьем месте — американка Роси Бреннен, ставшая победительницей спринтерской гонки на этапе в Швейцарии. Бронзовый призёр спринта россиянка Наталья Непряева поднялась на пятое место.

Напомним, кроме норвежских лыжниц, которые пропускают все этапы Кубка мира до чемпионата мира – 2021, в гонках в Давосе не принимают участия шведские и финские спортсменки.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 278.
3. Роси Бреннен (США) – 277.
4. Эбба Андерсон (Швеция) – 203.
5. Наталья Непряева (Россия) – 189.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 188.

Статистика Кубка мира
Наталья Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
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