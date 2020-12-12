Большунов: не хватало ли Клебо? Да, на финише это чувствовалось

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Большунов занял второе место, в финале уступив итальянцу Федерико Пеллегрино.

«Неплохо получилось. Конечно, всегда хочется стоять на верхней ступени пьедестала, но в этот раз он был сильнее. Меня немного не хватило, всё-таки высота сказывается. Надеюсь, в воскресенье смогу показать более достойный результат", — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

После этой гонки действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Большунов вернул себе жёлтую майку лидера Кубка мира. Его основной соперник норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап вместе со своей национальной командой.

«Приятно вернуть себе жёлтый биб. Не хватало ли Клебо? Если честно, да. На финише это чувствовалось. Не могу говорить за сборную Норвегии, но мне кажется, что с их стороны это неправильный поступок, потому что здесь всё организовано на высшем уровне и все требования по коронавирусу соблюдаются. Нет ничего такого, чего можно было бы бояться. Йоханнес, передаю тебе привет. Увидимся после Нового года», — сказал Большунов.