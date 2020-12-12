Наталья Непряева: последние метры дистанции даются мне легче, чем остальным соперницам

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал, и завоевала бронзовую медаль. Россиянка уступила только американке Роси Бреннан и словенке Анамарии Лампич.

«Именно спринт получается неплохо бегать здесь. Не знаю даже, почему так, может быть, круг такой. Особенно последние метры дистанции даются мне легче, чем остальным соперницам», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».

После гонки Непряева вошла в топ-5 общего зачёта Кубка мира. Напомним, этап Кубка мира в Давосе пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Лыжницы этих стран не наберут очков и потеряют позиции на Кубке мира.