Вяльбе — о Большунове и Непряевой: ребята выступили отлично, хорошие гонки получились

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление спортсменов национальной сборной в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Наталья Непряева и Александр Большунов стали призёрами, а Глеб Ретивых показал четвертый результат.

«Ребята выступили отлично, хорошие гонки получились. Непряевой, чтобы побеждать, нужно было на подъёме бежать. Глебу для попадания на пьедестал не хватило сил.

На лыжне всё нормально. Тут жуткие меры предосторожности в связи с коронавирусом, на стадион не пускают никого, только врачи и тренеры", — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, этап Кубка мира в Давосе пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии из-за опасения заразиться коронавирусом.