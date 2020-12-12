Бородавко — о серебре Большунова: Пеллегрино тоже является одним из лучших спринтеров

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. В финале Большунов уступил победу итальянцу Федерико Пеллегрино, став вторым.
Напомним, этап Кубка мира в Давосе из-за опасения заразиться коронавирусом пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.
«Можно было бы всё свалить на то, что нет сильнейших норвежцев. Но Пеллегрино тоже является одним из лучших спринтеров, и Александр боролся до последнего, смог стать вторым. Его результат радует. Отсутствие других сборных не расхолаживает, но, вполне возможно, всё было бы иначе. Не будем говорить в сослагательном наклонении, а будем принимать результаты, которые есть», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
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