Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко — о серебре Большунова: Пеллегрино тоже является одним из лучших спринтеров

Бородавко — о серебре Большунова: Пеллегрино тоже является одним из лучших спринтеров
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. В финале Большунов уступил победу итальянцу Федерико Пеллегрино, став вторым.

Напомним, этап Кубка мира в Давосе из-за опасения заразиться коронавирусом пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

«Можно было бы всё свалить на то, что нет сильнейших норвежцев. Но Пеллегрино тоже является одним из лучших спринтеров, и Александр боролся до последнего, смог стать вторым. Его результат радует. Отсутствие других сборных не расхолаживает, но, вполне возможно, всё было бы иначе. Не будем говорить в сослагательном наклонении, а будем принимать результаты, которые есть», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Российские лыжники не смогли выиграть на Кубке мира даже без норвежцев. Почему?
Золота у сборной России по-прежнему нет. Зато Большунов – новый лидер Кубка мира.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020