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Александр Легков: есть Кубок мира, абсолютно неважно, кто бежал, а кто нет

Александр Легков: есть Кубок мира, абсолютно неважно, кто бежал, а кто нет
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков подвёл итоги женского и мужского спринтов на этапе Кубка мира в Давосе.

Александр Большунов стал серебряным призёром, Наталья Непряева — бронзовым. Татьяна Сорина, которая занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, не сумела выйти в финал.

«Третье место Натальи Непряевой — это, безусловно, успех. Есть Кубок мира, абсолютно неважно, кто бежал, а кто нет. Она заняла призовое место, и это здорово.

Татьяна Сорина сейчас подняла дистанционную скорость, поэтому немного потеряла в весе и мышцах, а здесь скоростные спуски, трасса. Вот и произошёл контраст, всё абсолютно закономерно. Будем надеяться, что она будет лучше на дистанции.

Александр Большунов сегодня второй, и это тоже очень хорошо. Пеллегрино — резкий, очень хорошо выступает в Давосе. Собственно, здесь в спринтах он прекрасно себя чувствует. Изначально было предположение, что будут бороться и итальянцы, и американцы, и французы — в общем, все те, кто и раньше боролся в спринтах», — приводит слова Легкова Sport24.

Этап Кубка мира в Давосе из-за опасения заразиться коронавирусом пропускают сборные Норвегии, Финляндии и Швеции.

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