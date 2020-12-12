Большунов после гонки покатал Пеллегрино на санках
Действующий обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов прокатил итальянского спринтера Федерико Пеллегрино на санках. Забавная сценка произошла после награждения на этапе соревнований в Давосе. В отсутствие лыжников сборных Норвегии, Швеции и Финляндии Пеллегрино оказался быстрее Большунова в финале спринта свободным стилем. После награждения проигравший россиянин покатал победившего итальянца на санках.
«Везу Пеллегрино на заминку», — написал Большунов, разместив фото на своей странице в «Инстаграме».
После спринтерской гонки в Давосе Большунов возглавил таблицу общего зачёта Кубка мира и завтра, 13 декабря, выйдет на старт индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем в жёлтой майке лидера.
Российские лыжники не смогли выиграть на Кубке мира даже без норвежцев. Почему?
Золота у сборной России по-прежнему нет. Зато Большунов – новый лидер Кубка мира.
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