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Большунов после гонки покатал Пеллегрино на санках

Большунов после гонки покатал Пеллегрино на санках
Другие / Лыжный спорт 0

Действующий обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов прокатил итальянского спринтера Федерико Пеллегрино на санках. Забавная сценка произошла после награждения на этапе соревнований в Давосе. В отсутствие лыжников сборных Норвегии, Швеции и Финляндии Пеллегрино оказался быстрее Большунова в финале спринта свободным стилем. После награждения проигравший россиянин покатал победившего итальянца на санках.

«Везу Пеллегрино на заминку», — написал Большунов, разместив фото на своей странице в «Инстаграме».

После спринтерской гонки в Давосе Большунов возглавил таблицу общего зачёта Кубка мира и завтра, 13 декабря, выйдет на старт индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем в жёлтой майке лидера.

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