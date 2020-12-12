Бородавко: то, что Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира — очень и очень приятно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступления Александра Большунова и Натальи Непряевой в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Большунов в борьбе за золото уступил итальянцу Федерико Пеллегрино, Непряева завоевала бронзу. Этап в Давосе пропускают сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

«Александр уже опытный боец как в спринте, так и в дистанционных гонках. Каждый раз он поступает, исходя из своего самочувствия и возможностей. Было видно, что он в четверть- и полуфинале выбрал правильную тактику. Что же касается финала — Пеллегрино один из сильнейших спринтеров в коньковом ходе, и бороться с ним Александру было очень тяжело. И то, что Большунов создал ему конкуренцию, говорит о многом. Ну, а то, что теперь Александр возглавляет общий зачёт Кубка мира — очень и очень приятно.

Бронза Непряевой? Конечно, это прогресс. В Руке она также могла быть на подиуме, так что прогресс скорее в том, что всё получилось, она сумела подняться на третье место, побороться за второе. Но я считаю, что до её лучшей формы ещё достаточно далеко», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».