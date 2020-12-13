Юлия Ступак прокомментировала второе место в «разделке» на этапе КМ в Давосе

Россиянка Юлия Ступак, завоевавшая серебряную медаль в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), прокомментировала выступление. От победительницы, Роси Бреннен из США, Юлия отстала на 34 секунды.



«Понимаю, это не такой этап Кубка мира, как всегда. Тем не менее для меня это был очень сложный путь. Он и сейчас очень сложный. Очень много нюансов после беременности, после родов.



Не всё так гладко начиналось, и вообще, самочувствие было очень сложное. Мы с Маркусом очень много анализировали, проводили параллели, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся. Единственное, что мы делали каждый день, это огромная работа», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Ступак завоевала серебро в «разделке» на втором этапе КМ в Давосе, Непряева — четвёртая