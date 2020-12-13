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Большунов выиграл «разделку» на этапе КМ в Давосе. Мельниченко — 2-й, Мальцев — 3-й

Большунов выиграл «разделку» на этапе КМ в Давосе. Мельниченко — 2-й, Мальцев — 3-й
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Российские лыжники также заняли места со второго по четвёртое. Вторым финишировал Андрей Мельниченко, третьим — Артём Мальцев. В шаге от подиума остановился Иван Якимушкин. В десятку также попали российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Кубок мира. Второй этап. Давос (Швейцария).
Гонка с раздельным стартом. 15 км. Свободный стиль.

1. Александр Большунов — 32.46,4
2. Андрей Мельниченко — +32,2
3. Артём Мальцев — +39,5
4. Иван Якимушкин — +46,1...
9. Денис Спицов — +1.01,0
10. Алексей Червоткин — +1.01,6...
12. Евгений Белов — +1.08,3 (все — Россия)

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 2, Давос, Швейцария
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
13 декабря 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
32:46.4
2
Андрей Мельниченко
Россия
+32.2
3
Артём Мальцев
Россия
+39.5
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