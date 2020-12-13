Большунов выиграл «разделку» на этапе КМ в Давосе. Мельниченко — 2-й, Мальцев — 3-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Российские лыжники также заняли места со второго по четвёртое. Вторым финишировал Андрей Мельниченко, третьим — Артём Мальцев. В шаге от подиума остановился Иван Якимушкин. В десятку также попали российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Кубок мира. Второй этап. Давос (Швейцария).

Гонка с раздельным стартом. 15 км. Свободный стиль.

1. Александр Большунов — 32.46,4

2. Андрей Мельниченко — +32,2

3. Артём Мальцев — +39,5

4. Иван Якимушкин — +46,1...

9. Денис Спицов — +1.01,0

10. Алексей Червоткин — +1.01,6...

12. Евгений Белов — +1.08,3 (все — Россия)