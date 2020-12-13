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Большунов поделился эмоциями после победы в «разделке» на втором этапе КМ в Давосе

Большунов поделился эмоциями после победы в «разделке» на втором этапе КМ в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Весь подиум заняли российские лыжники: вторым финишировал Андрей Мельниченко, третьим — Артём Мальцев. В десятку попали и российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин.

«Сегодня была удачная гонка. План был — все круги пройти ровно. Рад, что всё получилось. Большое спасибо нашей команде и сервис-бригаде — сегодня отработали отлично. Лыжи были очень быстрые. Команда в целом сегодня выступила достойно. Ребята показывают, что у нас большая конкуренция. Надеюсь, на чемпионате мира мы покажем хороший результат», — сказал Большунов в эфире Eurosport 1.

Большунов выиграл «разделку» на этапе КМ в Давосе. Мельниченко — 2-й, Мальцев — 3-й
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