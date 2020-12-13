Александру Большунову покорился рекорд, который до него удерживали лишь два лыжника

Российскому лыжнику Александру Большунову покорился рекорд, который ранее удерживали лишь два спортсмена, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» организация Gracenote Olympic, занимающаяся подсчётом статистических данных олимпийских видов спорта.

Стало известно, что благодаря восьмой победе, которую Александр в 2020 году одержал на этапе Кубка мира, он сравнялся с Бьёрном Дали и Мартином Йонсрудом Сундбю по количеству побед на индивидуальных этапах в календарном году. Дали добивался аналогичного результата в 1995 году, а Йонсруд Сундбю – в 2016-м.

Напомним, сегодня, 13 декабря, Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Второе и третье место заняли также россияне: Андрей Мельниченко и Артём Мальцев соответственно.