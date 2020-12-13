Лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после индивидуальной гонки с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Давосе. Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе со своей национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, Большунов опережает уже на 141 очко. Третьим пока остаётся ещё один норвежец Эмиль Иверсен.

На четвёртую позицию поднялся россиянин Андрей Мельниченко, ставший вторым в «разделке». Из россиян в топ-10 входят также Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, на 11-м месте — Евгений Белов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 437.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219.

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 214…

8. Алексей Червоткин (Россия) – 157.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 155.

10. Иван Якимушкин (Россия) – 155.

11. Евгений Белов (Россия) – 153.