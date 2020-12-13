Бреннен возглавила общий зачёт Кубка мира, Сорина, Непряева и Ступак — в топ-10

Американская лыжница Роси Бреннен, выигравшая обе гонки на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), возглавила общий зачёт Кубка мира, опередив норвежку Терезе Йохауг, которая вместе со своей национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021. Также Йохауг опередила и россиянка Татьяна Сорина, занимающая второе место. На четвёртое место поднялась Наталья Непряева, а Юлия Ступак, ставшая серебряным призёром индивидуальной гонки с раздельным стартом, вошла в топ-10.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Роси Бреннен (США) – 377.

2. Татьяна Сорина (Россия) – 318.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.

4. Наталья Непряева (Россия) – 239.

5. Эбба Андерсон (Швеция) – 203.

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 188…

9. Юлия Ступак (Россия) – 158.