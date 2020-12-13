Бреннен возглавила общий зачёт Кубка мира, Сорина, Непряева и Ступак — в топ-10

Американская лыжница Роси Бреннен, выигравшая обе гонки на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), возглавила общий зачёт Кубка мира, опередив норвежку Терезе Йохауг, которая вместе со своей национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021. Также Йохауг опередила и россиянка Татьяна Сорина, занимающая второе место. На четвёртое место поднялась Наталья Непряева, а Юлия Ступак, ставшая серебряным призёром индивидуальной гонки с раздельным стартом, вошла в топ-10.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Роси Бреннен (США) – 377.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 318.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
4. Наталья Непряева (Россия) – 239.
5. Эбба Андерсон (Швеция) – 203.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 188…
9. Юлия Ступак (Россия) – 158.
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