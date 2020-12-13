Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бреннен возглавила общий зачёт Кубка мира, Сорина, Непряева и Ступак — в топ-10

Бреннен возглавила общий зачёт Кубка мира, Сорина, Непряева и Ступак — в топ-10
Другие / Лыжный спорт 0

Американская лыжница Роси Бреннен, выигравшая обе гонки на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), возглавила общий зачёт Кубка мира, опередив норвежку Терезе Йохауг, которая вместе со своей национальной сборной пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021. Также Йохауг опередила и россиянка Татьяна Сорина, занимающая второе место. На четвёртое место поднялась Наталья Непряева, а Юлия Ступак, ставшая серебряным призёром индивидуальной гонки с раздельным стартом, вошла в топ-10.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Роси Бреннен (США) – 377.
2. Татьяна Сорина (Россия) – 318.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 301.
4. Наталья Непряева (Россия) – 239.
5. Эбба Андерсон (Швеция) – 203.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 188…
9. Юлия Ступак (Россия) – 158.

Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова!
Юлия завоевала первую медаль после возвращения в спорт. Интересно, что напишут шведы и норвежцы?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020