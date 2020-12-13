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«Девочка, танцуй». Ступак в честь серебра в «разделке» показала видео зажигательного танца

«Девочка, танцуй». Ступак в честь серебра в «разделке» показала видео зажигательного танца
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный призёр Олимпийских игр Юлия Ступак (в девичестве – Белорукова) выразила радость от завоевания серебряной медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе, опубликовав видео зажигательного танца.

Для двукратного призёра чемпионатов мира серебро в Давосе стало первой медалью Кубка мира, завоёванной после возвращения в спорт после рождения ребёнка. Сыну Ступак Арсению 7 января 2021 года исполнится один год.

«Сегодня так. Девочка, танцуууууй. Всех обняла, всем спасибо», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

После серебра в «разделке» свободным стилем Ступак вошла в топ-10 общего зачёта Кубка мира.

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