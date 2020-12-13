Легков — об успехе лыжников на КМ: не хватило пьедестала, чтобы уместилась вся наша мощь!

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на успех российских лыжников в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе.

В соревнованиях мужчин Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев и Иван Якимушкин заняли первые четыре места. В женской гонке Юлия Ступак стала серебряным призёром, а Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в топ-6.

«Все герои и события не вымышленные, а совпадения не случайны. Спасибо нашим лыжникам за сегодняшнюю гонку в Давосе, где не хватило пьедестала, чтобы уместилась вся наша мощь!

Девочкам тоже низкий поклон. Вы очень радуете своими успехами и своим настроем. Российские болельщики были сегодня самыми счастливыми болельщиками в мире! Йо-хо-хо!!!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».