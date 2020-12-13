Большунов: если бы норвежцы приехали, то результаты были бы примерно такие же

Лидер Кубка мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе, который прошёл в отсутствие команд Норвегии, Финляндии и Швеции.
«Не сказал бы, что этап неполноценный — тут есть сильные соперники. Да, не хватает норвежцев, но если бы они приехали, то результаты были бы примерно такие же. За первое место им бы пришлось побороться, как, впрочем, и мне.
Возвращение шведов и финнов на «Тур де Ски»? Этого стоило ожидать, потому что невозможно сидеть дома и ждать, когда проходят этапы Кубка мира, и проходят безопасно, потому что и FIS постаралась, и швейцарские власти тоже всё сделали на высшем уровне. Здесь нечего бояться, а соревноваться нужно, и я надеюсь, что все оставшиеся этапы КМ пройдут по плану, как и чемпионат мира», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
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