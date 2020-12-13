Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе: плакала, глядя на результат Ступак, это на самом деле счастье

Вяльбе: плакала, глядя на результат Ступак, это на самом деле счастье
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги женской индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубке мира в Давосе.

Серебряным призёром «разделки» стала Юлия Ступак, завоевавшая первую медаль после рождения ребёнка. Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в топ-6.

«Ступак ревела от счастья? И я тоже плакала, глядя на её результат, это на самом деле счастье. Человек на разделке 10 км, да ещё и коньком, заехала в призы. Я считаю, что Юля выше всех похвал. Вчера было видно, что она готова, но ещё нет той формы, и думаю, что всё-таки классический спринт ей подходит лучше.

Юля считает себя универсалом? Да, она универсал. Я не утверждаю, что она будет бегать тридцатки, но что касается 10-километровых гонок, длинных эстафет — станет бегать однозначно, она боец.

Любому человеку, возвращающемуся в спорт после рождения ребёнка, очень непросто в первые месяцы. А после тренировок начинаются соревнования, и ты словно проходишь всё с нуля. Думаю, это было и у Юли, и у меня когда-то. Татьяне Сориной чуть проще, потому что у неё до ухода в декрет не было таких высоких результатов, она не должна была возвращаться в топ элиты», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова!
Юлия завоевала первую медаль после возвращения в спорт. Интересно, что напишут шведы и норвежцы?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020