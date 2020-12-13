Вяльбе: плакала, глядя на результат Ступак, это на самом деле счастье

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги женской индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубке мира в Давосе.
Серебряным призёром «разделки» стала Юлия Ступак, завоевавшая первую медаль после рождения ребёнка. Наталья Непряева и Татьяна Сорина вошли в топ-6.
«Ступак ревела от счастья? И я тоже плакала, глядя на её результат, это на самом деле счастье. Человек на разделке 10 км, да ещё и коньком, заехала в призы. Я считаю, что Юля выше всех похвал. Вчера было видно, что она готова, но ещё нет той формы, и думаю, что всё-таки классический спринт ей подходит лучше.
Юля считает себя универсалом? Да, она универсал. Я не утверждаю, что она будет бегать тридцатки, но что касается 10-километровых гонок, длинных эстафет — станет бегать однозначно, она боец.
Любому человеку, возвращающемуся в спорт после рождения ребёнка, очень непросто в первые месяцы. А после тренировок начинаются соревнования, и ты словно проходишь всё с нуля. Думаю, это было и у Юли, и у меня когда-то. Татьяне Сориной чуть проще, потому что у неё до ухода в декрет не было таких высоких результатов, она не должна была возвращаться в топ элиты», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».
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