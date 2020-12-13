Вяльбе: Сорина стабильна, Непряева просто немного себя бережёт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя итоги женской индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубке мира в Давосе, объяснила, почему серебряный призёр мини-тура в Руке Татьяна Сорина стала только шестой, а лидер команды последних лет Наталья Непряева – четвёртой.

«Ждали чуть более высоких мест от Сориной? В Руке всё-таки была классика, а здесь конёк. Учитывая это, я считаю, что Татьяна просто превосходно провела очередной этап Кубка мира. Может быть, ей немного не хватает опыта для спринта, но опять же — здесь был конёк. Я считаю, что, если человек выступает стабильно, а Сорина стабильна, то это признак мастерства, и успех, конечно, всё равно придёт.

Мне кажется, что Непряева просто немного себя бережёт, уверена, что у неё есть силы очень быстро восстанавливаться, даже не уверена, а я точно это знаю. Сейчас у Натальи есть ситуация, которая показывает — ты не единственный лидер в нашей команде и нужно думать. Я знаю Наташу и знаю, что она может, и мне, повторюсь, кажется, что она к чему-то себя бережёт, возможно, у неё на этот счёт какие-то свои мысли. Впереди «Тур де Ски», один из главных стартов сезона, не считая чемпионата мира, и там она должна себя проявить на сто процентов», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».