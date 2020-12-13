Елена Вяльбе: всё, что можно было взять, когда кто-то не приехал, мы взяли

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя итоги индивидуальных гонок свободным стилем на этапе Кубке мира в Давосе, заявила, что не обращает внимания на сравнение этого старта с открытым чемпионатом России.

В отсутствие сборных Норвегии, Швеции и Финляндии российские лыжники завоевали шесть медалей: две — в спринте, четыре — в «разделке». Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артём Мальцев заняли в индивидуальной гонке весь пьедестал, Юлия Ступак стала серебряным призёром. В спринте на пьедестал поднялись Большунов и Наталья Непряева.

«Вообще не обращаю на это внимания. Всё, что можно было взять в момент, когда кто-то не приехал, мы взяли, это правильно, и спортсмены сделали это достойно.

Три призёра работают с разными тренерами? Я это тоже не раз уже отмечала, мне это приятно, и тренерам я про это говорю. Это хорошая конкуренция не только внутри одной группы, но и в масштабе сборной, и это хорошо. Нам сейчас вообще сложно выбрать из ребят, кто лучше. Скоро начнутся эстафеты, будет ещё чемпионат мира, сегодня решим, кто едет на «Тур де Ски», правда, спринтеры туда ещё будут добираться по личной квоте в Дрездене. В каждой группе есть лидеры, которые заявляют о себе, а это значит, что тренеры на правильном пути», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».