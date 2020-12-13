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Лыжница Наталья Непряева назвала основные старты сезона

Лыжница Наталья Непряева назвала основные старты сезона
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева, которая на этапе Кубка мира в Давосе стала бронзовым призёром в спринте и заняла четвёртое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, рассказала, какие соревнования считает главными для себя в сезоне-2020/2021.

«Считаю, что в этом сезоне у меня два основных старта, к которым я планирую подойти в хорошей своей форме — «Тур де ски» и чемпионат мира. Конечно, главное это первенство планеты, «Тур» на втором месте.

Как буду готовиться в два месяца между ними? В интервью всё говорить не стану, конечно. Будем ориентироваться по ситуации, по моему состоянию, по многим другим критериям», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира после этапа в Давосе Непряева поднялась на четвёртое место.

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