Лыжница Наталья Непряева назвала основные старты сезона

Российская лыжница Наталья Непряева, которая на этапе Кубка мира в Давосе стала бронзовым призёром в спринте и заняла четвёртое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, рассказала, какие соревнования считает главными для себя в сезоне-2020/2021.
«Считаю, что в этом сезоне у меня два основных старта, к которым я планирую подойти в хорошей своей форме — «Тур де ски» и чемпионат мира. Конечно, главное это первенство планеты, «Тур» на втором месте.
Как буду готовиться в два месяца между ними? В интервью всё говорить не стану, конечно. Будем ориентироваться по ситуации, по моему состоянию, по многим другим критериям», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».
В общем зачёте Кубка мира после этапа в Давосе Непряева поднялась на четвёртое место.
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