Йоханнес Клебо: мне снятся соревнования

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, который вместе с национальной командой не принял участия в этапе Кубка мира в Давосе, по окончании соревнований признался, что видит гонки во сне.

«Я не привык к жизни без лыжных гонок по выходным. Мне снятся соревнования», — написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».

Не стартовав в двух кубковых гонках, Клебо утратил лидерство в Кубке мира. Россиянин Александр Большунов, который в Давосе завоевал серебро в спринте и золото в коньковой разделке, опережает норвежца уже на 141 очко. При этом сборная Норвегии не выступит не только на следующем этапе в Дрездене, но и на «Тур де ски», да и вообще во всех кубковых гонках до чемпионата мира.