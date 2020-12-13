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Йоханнес Клебо: мне снятся соревнования

Йоханнес Клебо: мне снятся соревнования
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, который вместе с национальной командой не принял участия в этапе Кубка мира в Давосе, по окончании соревнований признался, что видит гонки во сне.

«Я не привык к жизни без лыжных гонок по выходным. Мне снятся соревнования», — написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».

Не стартовав в двух кубковых гонках, Клебо утратил лидерство в Кубке мира. Россиянин Александр Большунов, который в Давосе завоевал серебро в спринте и золото в коньковой разделке, опережает норвежца уже на 141 очко. При этом сборная Норвегии не выступит не только на следующем этапе в Дрездене, но и на «Тур де ски», да и вообще во всех кубковых гонках до чемпионата мира.

Лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира
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