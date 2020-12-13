Бородавко: Большунов набирает форму, и всё идёт по плану

Тренер сборной России Юрий Бородавко, в группе которого занимается лидер Кубка мира Александр Большунов, предостерёг от разговоров о досрочной победе подопечного в соревнованиях.

Уже после двух гонок, которые пропустила сборная Норвегии и её лидер Йоханнес Хёсфлот Клебо, Большунов опережает основного конкурента в споре за Кубок мира на 141 очко. При этом если шведские и финские лыжники вернутся к соревнованиям уже на «Тур де ски», то норвежцы взяли паузу до чемпионата мира – 2021.

«Нужно смотреть себе под ноги, жить здесь и сейчас. Зачем загадывать так далеко вперёд? Сейчас только середина декабря, поэтому работаем дальше для достижения поставленных целей.

В прошлом году на этой трассе он боролся за призовое место, но на последнем вираже упал и упустил возможность попасть на пьедестал. Поэтому о результате можно судить только после финиша. Изначально все хотят, все стараются, хотят победить. Его уверенная победа сегодня говорит о том, что он набирает форму и всё идёт по плану», — приводит слова Бородавко ТАСС.