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Триумф Александра Большунова в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе. Видео

Триумф Александра Большунова в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Сборная России по лыжным гонкам завоевала первую золотую медаль в гонке Кубка мира сезона-2020/2021. Принёс её лидер Кубка мира и действующий обладатель трофея Александр Большунов. Его поддержали партнёры по команде Андрей Мельниченко и Артём Мальцев, которые сделали пьедестал коньковой разделки в Давосе чисто российским.

Это было ожидаемо, так как основные конкуренты – сборные Норвегии, Финляндии и Швеции – пропускали старт из-за опасения заразиться коронавирусом.

Большунов со старта набрал отличный ход и с каждым километром увеличивал преимущество. Когда Александр в такой форме, с ним невозможно бороться.

Большунов упрочил лидерство в общем зачёте, опережая норвежца Йоханнеса Клебо уже на 141 очко.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation

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