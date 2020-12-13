Триумф Александра Большунова в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе. Видео

Сборная России по лыжным гонкам завоевала первую золотую медаль в гонке Кубка мира сезона-2020/2021. Принёс её лидер Кубка мира и действующий обладатель трофея Александр Большунов. Его поддержали партнёры по команде Андрей Мельниченко и Артём Мальцев, которые сделали пьедестал коньковой разделки в Давосе чисто российским.



Это было ожидаемо, так как основные конкуренты – сборные Норвегии, Финляндии и Швеции – пропускали старт из-за опасения заразиться коронавирусом.



Большунов со старта набрал отличный ход и с каждым километром увеличивал преимущество. Когда Александр в такой форме, с ним невозможно бороться.



Большунов упрочил лидерство в общем зачёте, опережая норвежца Йоханнеса Клебо уже на 141 очко.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation