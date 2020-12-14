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Двукратный чемпион ОИ Роман Власов завоевал золото на чемпионате мира по борьбе

Двукратный чемпион ОИ Роман Власов завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Другие / Борьба 0

Двукратный олимпийский чемпион, российский борец греко-римского стиля Роман Власов одержал победу на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Россиянин, выступавший в весовой категории до 77 кг, в финальной схватке победил представителя Венгрии Золтана Леваи.

Россияне заняли призовые места и в других категориях. Золотые медали получили Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг), а серебряную — Давит Чакветадзе (до 87 кг). Сегодня, 14 декабря, состоятся ещё пять финалов. В каждом из них выступят российские спортсмены.

Чемпионат мира по греко-римской борьбе. Белград (Сербия)
77 кг

1. Роман Власов (Россия)
2. Золтан Леваи (Венгрия)
3. Виктор Немеш (Сербия)/Александрин Гуту (Молдавия).

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