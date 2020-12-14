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Александр Большунов сфотографировался с возлюбленной на огромных санках

Александр Большунов сфотографировался с возлюбленной на огромных санках
Другие / Лыжный спорт 0

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов сфотографировался со своей возлюбленной Анной Жеребятьевой на огромных санках в Давосе (Швейцария). Вчера, 13 декабря, лидер сборной России одержал победу в индивидуальной гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира.

«Саня с санками на санях с Аней», — написал Большунов.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова

Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе со своей национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира – 2021, россиянин опережает уже на 141 очко. Третьим пока остаётся ещё один норвежец Эмиль Иверсен.

«Наконец-то я выиграл большие санки!» Александр Большунов покатался на санках
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