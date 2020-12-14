В 2020 году спортсмены подали в РУСАДА 60 запросов на использование запрещённых препаратов
В 2020 году российские спортсмены подали 60 запросов на терапевтическое использование запрещённых препаратов в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«В ноябре мы получили девять запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов, в октябре — восемь, в сентябре — девять», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение на использование запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов по медицинским показаниям.
Всего в 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса, в 2018-м — 101.
В 2020 году РУСАДА выявило 180 нарушений правил доступности для тестирования.
В 2020 году РУСАДА выявило 180 нарушений правил доступности для тестирования
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