Легков: медали россиян войдут в историю, и никто не вспомнит, что не было норвежцев

Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение, что триумф российских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе был абсолютно логичен вне зависимости от состава соперников. Напомним, что соревнования пропускали сборные Норвегии, Финляндии и Швеции.
«Всё логично. Ребята бежали, боролись, отдавали на лыжне все силы без остатка. При этом в протоколе не написано, что в гонках не принимали участия представители северных стран. Зато в нём есть имена зарубежных спортсменов, на протяжении карьеры не раз поднимавшихся на пьедестал почёта. Да, с норвежцами, шведами и финнами конкуренция была бы выше, но прежде и при их участии — посмотрите статистику прошлых лет — наши лыжники в Давосе «заезжали в призы».
Конечно, картинка была бы ярче, но отсутствие сборных, о которых мы уже упоминали, — это исключительно их проблемы. Идёт борьба за кубковые очки, которые потом помогут спортсменам отобраться на чемпионат мира. У каждой команды свои задачи. То, что Большунов, Андрей Мельниченко и Мальцев стали лучшими в индивидуальной гонке, войдёт навсегда в историю. При этом никто и никогда не вспомнит о том, что в Давосе не было норвежцев», — приводит слова Легкова «Команда России».
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