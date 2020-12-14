Александр Легков пожелал норвежским лыжникам поскорее вернуться на Кубок мира

Олимпийский чемпион Александр Легков пожелал норвежским лыжникам поскорее вернуться на этапы Кубка мира. Сборная Норвегии решила пропустить все кубковые гонки, чтобы подготовиться к чемпионату мира – 2021, не опасаясь заразиться коронавирусом.
«Что пожелать норвежцам? Вернуться как можно быстрее. Соревнования в Давосе показали, что с противоэпидемиологической точки зрения всё было организовано на высшем уровне. Все ходили в масках, соблюдали дистанцию, в микст-зоны пропускали только по аккредитациям. Не думаю, что после швейцарского этапа кто-то подхватит инфекцию и поедет лечиться домой. Те, кто выступали здесь, это в мыслях не держали. Мне вообще кажется, что организм спортсмена способен переварить все болячки в тридцать раз быстрее, чем организм простого человека.
Не выглядит ли отказ норвежцев от участия в гонках Кубка мира, включая «Тур де Ски», предательством по отношению ко всему лыжному сообществу? Думается, что нет. Это целиком и полностью их право. Они, как говорится и пишется, только выполняют рекомендации врачей. Захотят — приедут. В сборной России особо внимания на это не обращают. У каждого своя правда, своя позиция. Никого не хочу критиковать — давайте уважать чужое мнение», — приводит слова Легкова «Команда России».
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