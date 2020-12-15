Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на 4 года за употребление допинга
Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина, специализирующаяся в беге на марафонские дистанции, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
В октябре Хапилина стала победительницей Софийского марафона, установив рекорд турнира среди женщин. В ноябре 28-летняя спортсменка была временно отстранена из-за того, что в её допинг-пробе были найдены следы употребления эритропоэтина (ЭПО). Победителя марафона, марокканца Йозефа Сбааи, также временно отстранили за употребление ЭПО.
Дисквалификация Хапилиной отсчитывается с 11 октября 2020 года. Все результаты, показанные после этой даты, аннулированы.
РУСАДА: количество нарушений антидопинговых правил в 2020 году вдвое меньше, чем в 2019-м
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