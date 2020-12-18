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Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Дрездене

19-20 декабря в Дрездене (Германия) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия

Расписание стартов

19 декабря

13:00 мск — спринт, квалификация, свободный стиль (мужчины, женщины).

15:25 — спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

20 декабря

14:00 — командный спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины, женщины).

15:25 — командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Дрездене пропустят сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. У женщин на первой позиции располагается американка Роси Бреннен, второй идёт россиянка Татьяна Сорина.