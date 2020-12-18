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Календарь третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Дрездене

Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0
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19-20 декабря в Дрездене (Германия) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Расписание стартов
19 декабря
13:00 мск — спринт, квалификация, свободный стиль (мужчины, женщины).
15:25 — спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

20 декабря
14:00 — командный спринт, свободный стиль, квалификация (мужчины, женщины).
15:25 — командный спринт, свободный стиль (мужчины, женщины).

Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Дрездене пропустят сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. У женщин на первой позиции располагается американка Роси Бреннен, второй идёт россиянка Татьяна Сорина.

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