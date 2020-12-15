«Убирайся отсюда!» Ковальчик ответила болельщику на упрёк в поддержке лыжницы из Латвии

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик порадовалась успешному выступлению латвийской лыжницы Патриции Эйдуки в гонке на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Эйдука заняла рекордное для себя восьмое место. Она тренировалась со сборной Польши, в частности работала с Ковальчик.

«Моя девочка! У меня текут слёзы», — написала Ковальчик в «Твиттере», добавив скриншот с позицией Эйдуки в итоговом протоколе.

Польским болельщикам не понравилось такая реакции Юстины, учитывая, что лучший результат среди представительниц Польши продемонстрировала Изабела Марциш, ставшая 36-й. Подписчики раскритиковали Ковальчик за поддержку иностранки.

В частности, один из болельщиков упрекнул Юстину в том, что она не поддержала Марциш, на что Ковальчик ответила: «Ты злой человек! Нельзя не порадоваться успеху девушки, которая выступает всего пару лет. Убирайся отсюда, ты ужасен! Иза сама знает, почему выступила так плохо. Знает это и её тренер. Я могу радоваться только успехам польских спортсменов? Правда?»