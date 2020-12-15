Юстина Ковальчик — о снятии Норвегии и Швеции с этапов Кубка мира: где логика?

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала решение сборных Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с декабрьских этапов Кубка мира.

«Их объяснения немного запутаны. Я немного понимаю финнов, ведь они больше специализируются на классическом ходе. Они смогут лучше подготовиться к „Тур де Ски“. Но не могу понять шведов и норвежцев. Швеция единственная в Европе не объявляла локдаун, а теперь они боятся ехать в Швейцарию, где приняты строгие ограничения. Где логика?

Что касается Норвегии, то они много раз говорили, что делают всё возможное для продвижения лыжных гонок. Но когда нужна их помощь, они делают всё наоборот. Норвежцы доминировали в финансовом плане и загнали соперников в угол. Теперь же они отказались от борьбы до Рождества. Сложно это понять, учитывая, что норвежские биатлонисты, прыгуны с трамплина и горнолыжники продолжают выступать", — написала Ковальчик в своей колонке на сайте Wyborcza.

Третий этап Кубка мира пройдёт в Дрездене 19-20 декабря.