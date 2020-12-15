«Скелетон или санный спорт?» Александр Большунов прокатился на санках в Давосе

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен прокатился на подаренных ему санках в Давосе (Швейцария), где прошёл этап Кубка мира.

«Скелетон или санный спорт?» — подписал видео Большунов.

Видео доступно в «инстаграме» Александра Большунова.

13 декабря лидер сборной России одержал победу в индивидуальной гонке с раздельного старта. Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вместе со своей национальной командой пропускает все кубковые гонки до чемпионата мира–2021, россиянин опережает уже на 141 очко. Третьим остаётся ещё один норвежец Эмиль Иверсен.