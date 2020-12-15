Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски».

«Сейчас он не сможет выступить в „Тур де Ски“. Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он ещё не готов стартовать, двигаться вперёд будем постепенно, шаг за шагом.



Если всё будет нормально, то следующим шагом будет его участие в этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне», — приводит слова Крамера ТАСС.

Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в итальянском Валь-Сеналесе, во второй половине октября. Последствия заболевания до сих пор не позволяют спортсмену полностью восстановиться.