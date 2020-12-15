Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олег Матыцин рассказал о поддержке государством спортсменов во время коронавируса

Олег Матыцин рассказал о поддержке государством спортсменов во время коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал, как государство помогает спортсменам во время пандемии, вызванной распространением коронавируса.

«Увеличило ли государство финансирование для того, чтобы помочь спорту в эпоху коронавируса? Не снизило – точно. Мы программы не снижали и по строительству, и по поддержке государственных институтов.

Конечно, профессиональный спорт пострадал, и это тоже элемент нашей заботы, так как профессиональный спорт не является существующим внесистемным видом деятельности. Плюс массовый спорт, профессиональный спорт – они друг с другом очень интегрированы, взаимосвязаны, и одно без другого не может существовать», — приводит слова Матыцина «Вести.Ru».

Министр спорта Матыцин прокомментировал подписание Трампом «закона Родченкова»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020