Олег Матыцин рассказал о поддержке государством спортсменов во время коронавируса

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал, как государство помогает спортсменам во время пандемии, вызванной распространением коронавируса.



«Увеличило ли государство финансирование для того, чтобы помочь спорту в эпоху коронавируса? Не снизило – точно. Мы программы не снижали и по строительству, и по поддержке государственных институтов.

Конечно, профессиональный спорт пострадал, и это тоже элемент нашей заботы, так как профессиональный спорт не является существующим внесистемным видом деятельности. Плюс массовый спорт, профессиональный спорт – они друг с другом очень интегрированы, взаимосвязаны, и одно без другого не может существовать», — приводит слова Матыцина «Вести.Ru».