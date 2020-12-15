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Колонья — о снятии Норвегии с этапов КМ: они соревнуются дома, пока другие страны страдают

Колонья — о снятии Норвегии с этапов КМ: они соревнуются дома, пока другие страны страдают
Другие / Лыжный спорт 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, чемпион мира швейцарец Дарио Колонья прокомментировал решение сборной Норвегии пропустить декабрьские этапы Кубка мира.

«Их решение не на руку нашей дисциплине. Небольшим лыжным сборным нужны соревнования. Норвежцы не поехали на Кубок мира, но соревнуются дома с телевизионными трансляциями и счастливыми спонсорами, пока другие страны страдают. Что касается санитарной обстановки, на всех этапах чувствовал себя в безопасности», — приводит слова Колоньи Ski-Nordique.

Помимо этого сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски», поскольку соревнования пройдут не в одном городе, а в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.

Третий этап Кубка мира пройдёт в Дрездене с 19 по 20 декабря.

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