Амброс Мартин уйдёт в отставку с поста главного тренера женской сборной по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин будет отправлен в отставку, от работы с командой испанский специалист будет отстранён до окончания чемпионата Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде – на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья – это очень важно, как отец трёх сыновей, я его очень понимаю.

К предстоящему матчу за пятое место и к последующим отборочным играм команду будет готовить другой тренер. Кто и как, мы решим на заседании исполкома», – сказал Шишкарёв.

Женская сборная России по гандболу в третьем матче основного раунда чемпионата Европы уступила хозяйкам соревнований — национальной команде Дании. Встреча завершилась со счётом 23:30. Россиянкам не удалось выйти в полуфинал соревнований, и теперь команда будет бороться за пятое место в матче с национальной командой Нидерландов.

Сборную России 52-летний Мартин возглавлял с августа 2019 года. Испанец стал первым иностранцем во главе национальной команды.