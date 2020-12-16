Стали известны все полуфиналисты женского чемпионата Европы по гандболу
На чемпионате Европы по гандболу в Дании определились все участники полуфиналов. Женская сборная России не смогла пробиться в эту стадию соревнований, проиграв в заключительном туре основного раунда хозяйкам турнира со счётом 23:30.
Подопечные Амброса Мартина заняли третье место в группе I. В полуфинал из этой группы вышли Франция (первое место) и Дания (второе).
В полуфинале француженки сыграют с командой Хорватии, а датчанки встретятся с норвежками. Матчи пройдут 18 декабря. В тот же день сборная России проведёт встречу за пятое место с Нидерландами. Чемпионат Европы в Дании завершится 20 декабря.
Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.
Женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, уступив датчанкам
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