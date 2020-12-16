Лидер Кубка мира по лыжным гонкам: я не получаю зарплату в сборной США

Американская лыжница Роси Бреннен, выигравшая обе гонки на этапе в Давосе (Швейцария) и ставшая лидером общего зачёта Кубка мира, рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в карьере.

«У меня было много трудностей в университетские годы. Я попала в аварию на маунтинбайке, врезалась в машину. Подобные вещи ты не можешь ожидать и контролировать. После этого я долго не могла тренироваться. Тогда я впервые стала сомневаться, стоит ли мне вообще заниматься лыжными гонками.

Но самым сложным моментом был финансовый. В США лыжные гонки — не такой большой вид спорта. У нас нет хорошего финансирования. Я не получаю зарплату в сборной США. В команде каждая спортсменка должна сама зарабатывать на жизнь. Иногда приходится очень трудно.

Я живу очень скромно. Например, мне пришлось на зиму выселиться из квартиры, чтобы не платить за аренду. Я подаю заявку на стипендии. Мне удалось найти местных спонсоров, которые мне помогли. Приходится находить средства тут и там, чтобы всё получалось", — приводит слова Бреннен NRK.

Третий этап Кубка мира пройдёт 19-20 декабря в Дрездене (Германия).