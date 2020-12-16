Глава ФГР: Мартин в тайм-ауте говорил по-испански. Ему безразлично, что игроки не понимают

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв раскритиковал работу Амброса Мартина на посту главного тренера женской сборной России. Вчера, 15 декабря, россиянки проиграли датчанкам в решающем матче основного раунда чемпионата Европы и не смогли выйти в полуфинал.
«Мартин покинет пост главного тренера сборной. Принято решение, которое я должен согласовать с исполкомом, но думаю, что он меня поддержит. Результат неудовлетворительный, вчера было полное отсутствие тактических схем, не было психологического влияния и никаких других вариантов, которые могли бы помочь команде. Все предыдущие игры были тоже далеки от совершенства, мягко говоря.
У нас прекрасная команда, которая, даже несмотря на отсутствие некоторых игроков, очень сбалансированна, способна решать любые задачи. Но то, что мы видели вчера, это полный абсурд. Это тренерский абсурд. Я не вижу смысла продолжать наше сотрудничество, тем более впереди Олимпиада. Я сам себя настраивал на то, что, может, мы не завоюем золото, но минимум на пьедестале мы должны быть. А самое главное – нет творческой, содержательной и продуманной работы тренера», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».
Глава федерации также оценил стиль работы Мартина с командой.
«Заигрывание с игроками со стороны Мартина, попытка в интервью кого-то поблагодарить. В этот момент я вспоминаю Трефилова. Как бы мне ни было тяжело с этим человеком, но он называл вещи своими именами. Здесь какое-то лукавство, попытка быть хорошим для всех. Так не бывает. Это жёсткая борьба, необходимость мобилизации. Этот человек на это не способен. Он подвёл итог своей работы последним тайм-аутом. Он говорил на испанском, и ему было абсолютно безразлично, что игроки его не понимают. Он хотел сказать то, что он может, и сказал это по-испански. Перевод вы слышали.
Тренер не может говорить для кого-то, он должен говорить для игроков. А они его не понимают, не слышат. Это игра в прятки, которая для нас невозможна. Поэтому либо ему надо дальше учить английский, на котором он рассказывал в «Ростове-Дон» и достаточно успешно тренировал команду, в которой были собраны лучшие игроки не только России, но и мира. И в сборной России собраны лучшие игроки мира. И бороться с такой командой за 5-6-е места на чемпионате Европы, я считаю, недопустимо", — сказал Шишкарёв.
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