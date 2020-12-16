Сергей Шишкарёв — о поражении сборной России от Дании: Трефилов плакал. Как и я

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв оценил ситуацию с поиском нового главного тренера для женской сборной России. После поражения россиянок в матче с Данией на чемпионате Европы стало известно, что нынешний наставник сборной Амброс Мартин уйдёт в отставку.
«Безусловно, круг специалистов ограничен, сборная России – лакомая конфетка, любой тренер, работающий на мировой арене, за исключением норвежцев и датчан, с такой командой, как наша, захочет поработать. Сборную России может возглавить как российский, так и иностранный специалист. Если честно, я склоняюсь в сторону российского. Я хочу видеть во главе команды человека, для которого Россия не пустое слово. И для которого достижения сборной России по гандболу не пустые слова. Который говорит с девочками на одном эмоциональном и, самое главное, родном языке.
Эти эмоции могут быть положительными или отрицательными, но, тем не менее, это один язык. Когда человек пытается всё время переключиться с испанского на английский и обратно, это показатель непрофессионализма. Пускай найдёт работу себе в Европе", — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».
Глава ФГР также оценил возможность возвращения в сборную Евгения Трефилова.
«Трефилову по понятным причинам очень сложно будет вернуться в сборную, потому что человек отдаёт себя всего гандболу, несмотря на все болячки. Вчера он очень долго говорил со мной после матча. Он хрипел. Человек, который вложил столько души, сердца и физических усилий, так переживает за команду сейчас! Я даже не ожидал, что у него будет настолько сильная реакция на события на чемпионате Европы. Он мог бы злорадствовать, говорить в духе „Ну что, поставил иностранца?!“, а он по телефону, извините, плакал. Как и я», — сказал Шишкарёв.
Сборная России в матче за пятое место на чемпионате Европы сыграет с командой Нидерландов. Встреча состоится 18 декабря.
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