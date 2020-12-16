«Я совершил большую ошибку, это ужасно». Бывший врач Йохауг рассказал о допинге Терезе

Фредрик Бендиксен, бывший врач олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Терезе Йохауг, вспомнил историю 2016 года, когда в крови спортсменки обнаружили допинг.
Напомним, в организме Йохауг обнаружили анаболический стероид клостебол. Спортсменка объяснила это тем, что вещество попало через крем для губ, который ей дал Бендиксен. Тереза отбыла дисквалификацию, из-за которой вынуждена была пропустить Олимпиаду-2018.
«Я сразу понял, что совершил большую ошибку. Это было совершенно ужасно. И сюрреалистично. Такое ощущение, что со мной этого не могло произойти, но вы понимаете, что это произошло.
Если давление на работе слишком велико, а требования постоянно превышают то, что можно разумно выполнить, то я утверждаю, что риск ошибок возрастает. Это единственная причинная связь, которую я вижу сейчас, четыре года спустя.
Я пережил чрезвычайно тяжёлый период работы с очень высокими требованиями. Я не знаю никого, у кого были бы лучшие условия, чтобы избежать такой ошибки, чем у меня. Но это также иллюстрирует ключевой момент, который мне было важно отметить: даже опытные люди могут ошибаться. Мы никогда не должны переставать обращать на это внимание», — цитирует Бендиксена Tidsskriftet.
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