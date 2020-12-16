Легков: когда Большунов добавит, остальным на трассу можно не выезжать

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал результаты Александра Большунова на первых двух этапах сезона Кубка мира. Легкова спросили, каковы, по его мнению, кондиции Большунова.

«Лучше об этом спросить у Юрия Викторовича Бородавко, в группе которого тренируется спортсмен. Ему точно виднее. Мне же кажется, что пока Большунов находится не в лучшей форме. Когда же Саша добавит, другим на трассу можно не выезжать», — цитирует его «Команда России».

В настоящее время Большунов, на счету которого 437 очков, опережает норвежцев Йоханнеса Клебо и Эмиля Иверсена, у которых 296 и 219 очков соответственно. Напомним, сборная Норвегии пропустила этап Кубка мира в Давосе и пропустит этап в Дрездене, который пройдёт в ближайшие выходные.