Евгений Трефилов отреагировал на слухи о том, что он хотел поражения сборной России на ЧЕ

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выразил уверенность в том, что команду после отставки Амброса Мартина должен возглавить отечественный специалист. На чемпионате Европы в Дании сборная России не смогла выйти в полуфинал.

«Я считаю, что Родину и землю будет защищать только тот человек, который на ней живёт. И думаю, что, как бы мы плохо ни выступили, к команде надо подтягивать своих специалистов. К сожалению, мы упустили момент, когда перебирали несколько кандидатур. Но своего надо натаскивать через горнило, через что-то плохое, чтобы он понял, что такое хорошее. Вот пишут: „великий тренер Трефилов“, но то, через что меня протащили, где-то волоком, где-то пинками — это было хорошей школой. И свои есть свои.



Я ничего не имею против Мартина, но многие иностранные тренеры, которые приезжают в Россию, работают, образно говоря, от забора и до обеда. Всё, больше они не работают. Я не знаю условий контракта Мартина, но они подписывают их не так, как русские тренеры. Я ни одного контракта толком ни с кем не подписывал, мы просто договаривались. Ругались, могли что-то выиграть или нет, повышали мне зарплату или нет, но чтобы я выбивал деньги через суд — такого никогда не было.

Сейчас появилась такая версия, что якобы Трефилов чуть ли не злорадствовал по поводу того, что мы проиграли. Ну разве я похож на полного идиота? Сергей Шишкарёв сейчас жёстко высказался по тренеру Мартину, что команду поведёт другой. И мы должны посадить на скамейку другого тренера. Но все кульбиты, которые я проделал за последний год, — коронавирус, потом дневное отделение, потом кардиологическое… Силы уже не те. Но я честно готов помогать, ведь у нас впереди Олимпиада.



А когда кто-то говорит о том, что я хотел поражения, это просто смешно. Потому что с людьми, которые были на площадке, я провёл с кем-то 10-12, а с кем-то 5-6 лет. И они все уже для меня как родные. И желать, чтобы они проиграли, — для этого надо быть полным идиотом. И если мне предложат как-то помочь сборной, я сделаю это с удовольствием. Лавры делить не буду. Если они будут, пусть достанутся другим, мне хватает", — цитирует Трефилова РИА «Новости».

В решающем матче за выход в полуфинал сборная России проиграла Дании со счётом 23:30. В противостоянии за пятое место россиянки сразятся с командой Нидерландов.